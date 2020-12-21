Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Слова медика приводит "Украина 24".

"Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - сказал он.

В то же время Петров рассказал, в чем заключается главный минус вакцины от covid-19.

"Вакцина будет иметь определенную кратность введения. То есть, как и вакцинация от гриппа, она будет требовать не только двухразового введения, но и, возможно, через несколько лет нужно будет ее повторить. Больших надежд на то, что мы полностью одолеем коронавирус при помощи вакцинации, нет, потому что по статистике где-то 35-40% людей категорически отказываются от вакцинации", - резюмировал он.

Напомним, что новый штамм Covid-19, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии.

В связи с этим, многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством. А в самой Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса. Так, с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня