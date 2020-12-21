В штабе Операции объединенных сил заявили о пропаже в Луганской области украинского военного. Позже выяснилось, что его задержали бойцы противника.



Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.



"17 декабря 2020 года при проверке личного состава одного из подразделений военной части, выполняющих задачи в районе действия Объединённых сил, выявлено отсутствие одного из военнослужащих подразделения", - заявили в сообщении.



Изначально поисковые меры не дали положительного результата, но позже стало известно, что военный был задержан представителями со стороны противника.



"Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказано в пресс-центре украинских военных.



В это же время, СМИ "ЛНР" сообщают, что захватили якобы уроженца Ровенской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле Славяносербска.

"Его задержали без применения оружия, доставили в военную комендатуру и провели медицинское освидетельствование. Якобы во время осмотра у украинского военного выявили признаки наркотического опьянения", - заявили в материале.



В СМИ опубликовали фото задержанного военного.





Ранее мы сообщали, что украинской стороне передали тело военного, которое было обнаружено на неподконтрольной территории Донбасса в понедельник, 14 декабря. Изначально украинская делегация в ТКГ заявила, что солдат скончался от отравления алкоголем или наркотиками. Позже это сообщение было удалено с официальных ресурсов, а спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что дал по ошибке версию противника.

Напомним, что журналист "Страны" Александр Сибирцев проанализировал судебные решения, которые были вынесены в последние годы по поводу преступлений в ВСУ в зоне боевых действий.



Также "Страна" сообщала, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 бойцов ВСУ. К сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны.