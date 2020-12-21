Министерство здравоохранения Беларуси намерено в январе начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V". Это на несколько месяцев раньше, чем стартует прививание граждан Украины.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пинкевич.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - сказал он.

Чиновник уточнил, что на первом этапе вакцинации прививаться будут медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, которые в силу профессии вынуждены контактировать с большим количеством людей. Лекарство они получат совершенно бесплатно.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д", - рассказал Пинкевич.

До этого мы рассказывали о новом видеоблоге украинского президента Владимира Зеленского, в котором он рассказал, что вакцинация в стране начнется в конце первого квартала 2021 года.

Также "Страна" писала о вероятности, что Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года.