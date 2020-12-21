До конца 2021 года Беларусь получит кредитный миллиард долларов от России. Сегодня правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении кредита, сообщает ТАСС.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в документе.

Соглашением предусмотрено, что Россия предоставит Белоруссии кредит несколькими траншами.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси до конца года может появиться партия сторонников интеграции с Россией.

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