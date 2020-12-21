Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, который 21 декабря пришел в НАБУ для получения подозрения, написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей.

Об этом Татаров заявил в комментарии Pavlovsky News, видео опубликовано в YouTube.

"Перед тем как идти на процессуальные действия, мной было инициировано временное переложение моих обязанностей на другого работника Офиса президента во избежание манипуляций, что президент на что-то якобы влияет, что я на что-то влияю. А я сейчас сосредоточу свою работу на защите своей чести, репутации и докажу, что это фейк", - сказал Татаров.

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

А уже 18 декабря стало известно, что и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Сегодня, 21 декабря, Олег Татаров пришел в НАБУ за "пидозрой".

Между тем, в Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову незаконно.

Подробнее о ситуации с делом Татарова можно прочитать здесь.