В понедельник, 21 декабря, российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что смог позвонить военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, причастному, по мнению Навального, к спецоперации по его отравлению. Человек, которого Навальный называет Кудрявцовым, по открытой телефонной связи, рассказал детали операции по отравлению политика.



Соответствующая запись разговора опубликована в YouTube.



Оппозиционер утверждает, что контакты Кудрявцева он смог получить из расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

На данный момент нет доказательств того, что человек, с которым говорил Навальный это действительно Кудрявцев из ФСБ, но сам оппозиционер утверждает, что любая экспертиза подтвердит, что голос принадлежит ему.



По словам Навального, звонок был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования. Он скрыл свой номер телефона с помощью "простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры". Вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.



"Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача", - рассказал Навальный.

Кудрявцев поднял трубку и российский оппозиционер представился как помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, которому необходимо узнать причины "провала" спецоперации.

Первой время Кудрявцев говорил неохотно, но затем сообщил некоторые подробности.

Из этого разговора выходит, что он действительно имел отношение к событиям с Навальным. И работал с коробкой одежды Навального уже после его отравления. Их обработали, чтоб не осталось следов, и затем вернули местной транспортной полиции.

"Сказали работать по трусам именно, по внутренней части. Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам. Обрабатывали растворами, чтобы не было следов", - добавил Кудрявцев.



После этого химик отметил, что "если б (самолет - Ред.) чуть дольше летел, а не посадили бы его резко, то возможно, это все пошло бы не так". И если бы не оперативная работа медиков на на посадочной полосе, то отравление бы удалось.



К тому же, при разговоре предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции - Василия Калашникова.



Как пишет The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил Станислав Макшаков, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.

В это же время, Навальный опубликовал еще один разговор, в котором его собеседником является некий "Михаил", именно он выдал Кудрявцеву одежду для очистки (The Insider пишет, что это Михаил Евдокимов, начальник регионального управления ФСБ по борьбе с терроризмом).



Он отказался детально обсуждать с Навальным операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду политика.



Напомним, что инцидент с Навальным случился 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Навального в тяжелом состоянии поместили в больницу Томска, а через два дня политика вывезли в Берлин и положили в клинику Charite. 23 сентября российского оппозиционера выписали из клиники.



"Страна" разбиралась, как выздоровел Навальный и чем закончится история с его отравление.