В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о вручении подозрения сыну экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"21 декабря 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды лицу, обеспечивала влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". Его действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")", - рассказали силовики.

Как рассказывают следователи, Гладковский вместе с рядом лиц в период с 2015 по 2017 года реализовывали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря этому, утверждают в НАБУ, "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с "Укроборонпрома", за счет чего получал взятки в размере 50% от общей суммы незаконной прибыли членов схемы.

Только по одному договору, рассказали следователи, Гладковский сумел получить 950 тысяч гривен. Сейчас ведется расследование других схем, в которых может быть причастен сын Гладковского-старшего.

Напомним, в начале 2019 года журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (бывшего Свинарчука), Игорь разворовывали бюджет на оборону.

Установлено, что их фирма доставляла контрабандным путем из России запчасти для БТР и продавала их по завышенным ценам украинским оборонным заводам, так, по данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.