Национальный союз журналистов Украины призвал Кабинет министров срочно внести изменения в свое решение о запрете на предварительную оплату товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, которое привело к блокировке подписки на украинские СМИ.

Соответствующее заявление в Facebook опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

С начала декабря Кабмин запретил на период действия карантина осуществление распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, а Госказначейской службе осуществление соответствующих платежей, кроме случаев, когда предметом закупки являются товары, работы и услуги, необходимые для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19. Несмотря на то, что в сметах ведомств есть средства на закупку прессы, соответствующие счета операторов почтовой доставки, в частности "Укрпочты", не уплачиваются.

"В частности, заблокированы счета за подписку официальных изданий парламента и правительства, оборонных вестников для всех военных частей Украины, библиотекам отказывают в праве предоплатить украинские газеты и журналы. В части регионов местные газеты сообщают о блокировании подписки для социальных категорий, органов местного самоуправления и государственных служащих", - написал Томиленко.

Как сообщил главный редактор газеты "Заря" (г. Лиман Донецкой области) Александр Пасечник, органы казнечейства не проводят оплату счета на 100 тысяч гривен на подписку издания для ветеранов, чернобыльцев, комитетов самоуправления населения, библиотек и подразделений городского совета.

"Это подлая подножка для местных СМИ", - заявил Пасечник.

В НСЖУ заявляют, что Кабмин не реагирует на обращения общественности, "Укрпочты" и Министерства инфраструктуры о неотложности решения проблемы.

"Информационная безопасность - это не речи чиновников и сообщения о декларируемом патриотизме в социальных сетях, а о конкретных решениях, которые либо дают доступ украинцам к украинским СМИ, или создают препятствия в доступе к информации. Фактически нынешнее правительство впервые в истории Украины приняло решение о прямом запрете на подписку печатных СМИ для воинских частей, бюджетных учреждений, библиотек. Призываем Кабмин к неотложной и должной реакции", - сообщил Томиленко.

Напомним, ранее НСЖУ призывал переработать законопроект "О медиа".

Также мы писали о том, что в НСЖУ призывали Раду не голосовать за закон о расширении полномочий Нацсовета по телевидению.