Россия на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за выявления там нового штамма Covid-19. Ограничения на перелеты начинают действовать с 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", - говорится в сообщении.

Пока не известно, будут ли возобновлены перелеты через неделю, поскольку в оперативном штабе пообещали изучать ситуацию с распространением инфекции в Британии и после этого будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, что новый штамм Covid-19, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии.

В связи с этим, многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством. А в самой Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса. Так, с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня