Член Российского медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что женщины в возрасте от 20 до 40 лет наиболее защищены от коронавируса.

Слова медика приводит NEWS.ru.

"Высокий уровень тестостерона сегодня играет с мужчинами злую шутку. Ведь при заражении коронавирусом кровь у человека начинает сгущаться. По этой причине у представителей сильного пола, которые заболели CODID-19, более высокий риск образования тромбов и тяжёлого течения заболевания", - сказал он.

Женщины же, утверждает Кондрахин, более защищены от коронавируса благодаря активной выработке эстрогена, который поддерживает эластичность сосудов и не дает крови сгущаться.

Кроме того, медик рассказал о том, что сделавшие прививку от гриппа россияне менее уязвимы перед коронавирусом благодаря приобретенным антителам.

Напомним, в России заявили об эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, который охватил Великобританию.

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