Почти 300 тысяч заявок на получение компенсации ФОПам и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии Сovid-19 будет удовлетворено до конца текущей недели. Такие меры решили предпринять в связи будущим усилением карантинных ограничений.

Об этом рассказали на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Офиса главы государства.

300 тысяч заявок - это более 90% всех обращений, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дия".

"У нас 710 000 ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу. Он напомнил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 000 заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал Шмыгаль.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от ФОП и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим "локдауном", запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко добавил, что большинство выплат будут стараться провести до Нового года.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из предпринимателей получит от государства восемь тысяч гривен, а кто - нет.

Также рассказывали, что нужно сделать, чтобы получить помощь в 8 тысяч пострадавшим от локдауна.