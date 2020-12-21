Режим чрезвычайной ситуации введен в части сельских районов Египта из-за вспышек птичьего гриппа. Его выявили на двух фермах, расположенных в Дахле на юго-востоке страны. Всех зараженных птиц уничтожили, также медики проверили состояние здоровья сотрудников фермы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Associated Press.

Для жителей сельских районов Египта разведение птиц является одной из важных статей дохода. В основном выращивают кур и голубей, отмечает агентство.

Крупная вспышка птичьего гриппа произошла в Египте в 2006 году, что привело к прекращению всего экспорта домашней птицы. Лишь ранее в этом году Всемирная организация по охране здоровья животных объявила, что в Египте больше нет случая этой инфекции.

Ранее "Страна" писала о том, что на фермах Саудовской Аравии свирепствует патогенный птичий грипп.

Также мы сообщали, что в южной части Украины произошла вспышка птичьего гриппа.