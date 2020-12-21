Президент России Владимир Путин рассказал о случаях коронавируса в его близком окружении и о том, как переносилась вакцина от этой инфекции.



Об этом сообщает агентство "ТАСС" в понедельник, 21 декабря.



На встрече по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ имени Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" по сотрудничеству в области разработки вакцин против Covid-19 он напомнил о том, что неоднократно заявлял, что в его ближайшем окружении есть люди, которые получили вакцину и чувствуют себя хорошо.



Путин попросил специалистов объяснить, почему члены одной семьи, которые сделали прививки от коронавируса, по-разному реагируют на встречу с вирусом. По словам главы России, комментарии об особенностях вакцины прозвучали "очень специфические".



"Человеку неподготовленному очень трудно разобраться в вашем птичьем языке", - отметил Путин. "Я действительно вижу, знаю - члены одной семьи, оба провакцинированные, сталкиваются с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй вообще нет", - привел пример Путин.



Директор Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщил, что "у человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона - белка, который является характеристикой врожденного иммунитета".



Специалист считает, что человек с высоким уровнем интерферона защищен на первой стадии иммунного ответа. "Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое не часто встречается, но встречается", - объяснил Гинцбург.



Ситуация, приведенная выше насчет заболевания провакцинированных, по словам Путина, говорит о о том, что вакцина работает, защищает человека. Он поздравил создателей препарата, назвав появление вакцины "замечательным результатом".



Напомним, что Путин заявил о 97% эффективности российской вакцины от коронавируса и объяснил, почему пока не привился ею. К тому же, он призвал всех относиться внимательнее к рекомендация специалистов.



Ранее "Страна" сообщала, что глава России планирует начать на следующей неделе масштабную вакцинацию россиян от коронавируса. В начале прививки будут получать первые две группы риска - учителя и врачи.