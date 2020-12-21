Во вторник, 22 декабря, температура воздуха в Украине ожидается на уровне -2...+2 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах: там ночью может похолодать до -10. Существенных осадков на большей части территории страны не ожидается.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мы вместе пришли ко Дню зимнего солнцестояния. И хотя фактически начинается астрономическая зима, однако нас уже не обманешь - мы знаем, что эта парочка коротких дней в году начнет медленно, но неуклонно уступать место секундам и минутам, которые будут приближать нас к весне", - написала Диденко.

По информации синоптика, во вторник, 22 декабря, погода будет разниться в различных регионах Украины. Восточная часть страны будет принадлежать арктическому воздуху: ближайшей ночью там ожидается до -10 градусов. А западные области окажутся под влиянием атлантических процессов, вечером там возможны мокрый снег, дождь и сильный ветер.

"Осадки, преимущественно мокрый снег, также пройдут в Луганской, Донецкой и в Запорожской областях. Большая часть территории Украины завтра - без существенных осадков", - написала Диденко.

По ее данным, температура воздуха в течение дня 22 декабря будет колебаться от -2 до +2 градусов. В восточных областях днем ожидается ​​-2...-5 градусов (ночью до -10), а на западе Украины будет теплее, максимально до +2...+6 градусов.

"В Киеве 22-го декабря в честь начала астрономической зимы даже немного подморозит: ночью до -4 градусов, днем ​​до -2 градусов. Однако существенные осадки - вряд ли возможны", - сообщила Диденко.

По ее данным, с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой - в Украине потеплеет и существенно увеличится количество осадков.

Напомним, Google выпустил специальный дудл, посвященный зимнему солнцестоянию.

Также мы писали о том, что начало недели в Украине будет будет теплым и практически без осадков.