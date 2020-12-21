В понедельник, 21 декабря, в Национальное антикоррупционное бюро пришел заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров для получения подозрения. Он сказал, что пришел добровольно - без повесток и вызова.

Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

"Сегодня я, по собственной инициативе, без повестки или официального вызова посетил НАБУ. Как я уже сообщал ранее, материалы дела в отношении меня о якобы предоставлении мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными. В НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслы, которые НАБУ "обменяла" на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека", - рассказал он.

Татаров заявил, что за фальсификацией дела стоит глава НАБУ Артем Сытник, которого до этого он "неоднократно публично называл коррупционером и юридически доказанным преступником".

"У этого дела ноль шанс. Я докажу невиновность правовыми методами и продолжу курс, в который я верю и который отвечает интересам Украины", - написал Татаров.

Также Татаров заявил, что во избежание манипуляций написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передаче этих обязанностей другому должностному лицу.

Татаров пришел в НАБУ в сопровождении нескольких адвокатов. Они еще в пятницу заявили, что их клиент не намерен скрываться от следствия.

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Позже председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова объяснила "Стране", почему подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову незаконно.

Подробнее о ситуации с делом Татарова можно прочитать здесь.