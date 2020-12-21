Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правительство страны полностью закрыть небо для пассажирских рейсов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху выступил с заявлением о необходимости закрыть небо на заседании правительственной комиссии по коронавирусу 21 декабря.

"Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это - полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они еще проверяют, что это за инфекция", - сказал Биньямин Нетаньяху.

По мнению премьера Израиля, из-за угрозы распространения мутировавшего коронавируса сейчас необходимо повторить меры, принятые во время первой волны Covid-19. Пока что власти Израиля запретили въезд из Великобритании всем, кроме собственных граждан.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о новом штамме коронавируса и разбиралась, чем он опасен и спасет ли от него вакцина.

Также мы писали о том, что в ВОЗ посоветовали странам самим решать проблему авиасообщения с Британией после обнаружения тем нового штамма вируса.