Девушки из Белоруссии и всего мира устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной обладательницы титула "Мисс Беларусь-2008" и участницы конкурса "Мисс мира" Ольги Хижинковой.



Соответствующие публикации появились в социальной сети Instagram под хэштегом #ЯМыХижинкова.



Победительница конкурса красоты 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось, жительницы Беларуси решили поддержать ее флэшмобом.







В связи с тем, что Хижинкова много лет была лицом бренда Conte, представительницы женского пола показали свои ноги в колготках и чулках на фоне таких упаковок.







Жительницы Белоруссии выкладывают снимки и видео с красно-белой символикой протестующих и пишут арестованной слова поддержки.







Также некоторые дамы советуют присоединяться к флешмобу, описывая причину его создания и свое видинье данной ситуации.







В свою очередь, американская певица Кортни Лав восхитилась флешмобом белорусских девушек в поддержку Ольги Хижинковой. Лав объяснила подписчикам, что женщины массово демонстрируют в соцсетях ноги в чулках в солидарность с моделью, задержанной на акции протеста в Минске в начале ноября. "Это удивительный активизм", - заявила звезда.









"Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова.



Напомним, что 8 ноября на акции протеста в Минске ОМОН задержал "Мисс Беларусь" Ольгу Хижинкову. 12 ноября суд Центрального района Минска назначил ей 15 суток ареста по административной статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Она находится под стражей уже больше месяца.



Также "Страна" сообщала, что в Беларуси чемпионку мира по легкой атлетике уволили с работы за протесты против Бацьки. Отмечается, что она подписала письмо спортивной общественности с требованиями отменить результаты президентских выборов, отпустить политзаключенных и прекратить насилие, однако позже отозвала свою подпись.