Каждый четвертый украинец верит, что в новом году пройдут досрочные президентские выборы. Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который вродился Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"25% считают, что в 2021 году досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, оценивая уходящий год, украинцы в основном упоминают негативные события, чаще всего - это эпидемия коронавируса и война на Донбассе. При этом от 2021-го жители страны улучшений в социально-экономической ситуации не ожидают.