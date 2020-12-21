На границе Румынии с Украиной образовались очереди из более сотни грузовиков
В понедельник, 21 декабря, на подъездном пути к международному пункту пропуска "Порубное-Сирет", что находится на территории Румынии, образовались очереди из грузовых автомобилей. Ожидают пропуска 135 фур.
Об этом сообщает Буковинская таможня Государственной таможенной службы Украины на своей странице в Facebook.
Так, перед украинско-румынской границей в очереди находятся 135 грузовиков.
"Возникновение очереди обусловлено увеличением количества грузовых автомобилей, следующих на выезд из Украины, и введение дополнительных карантинных мероприятий таможней "Сирет" (Румыния)", - рассказали в таможне.
Ранее мы писали, что Румыния обязала украинцев проходить 14-дневный карантин при въезде в страну.
Также рассказывали, ранее на границе с Россией образовалась очередь из сотен машин.