В понедельник, 21 декабря, на подъездном пути к международному пункту пропуска "Порубное-Сирет", что находится на территории Румынии, образовались очереди из грузовых автомобилей. Ожидают пропуска 135 фур.

Об этом сообщает Буковинская таможня Государственной таможенной службы Украины на своей странице в Facebook.

Так, перед украинско-румынской границей в очереди находятся 135 грузовиков.

"Возникновение очереди обусловлено увеличением количества грузовых автомобилей, следующих на выезд из Украины, и введение дополнительных карантинных мероприятий таможней "Сирет" (Румыния)", - рассказали в таможне.

Ранее мы писали, что Румыния обязала украинцев проходить 14-дневный карантин при въезде в страну.

Также рассказывали, ранее на границе с Россией образовалась очередь из сотен машин.