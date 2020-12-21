В Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что среди членов украинского правительства проведут соревнование по приготовлению борща.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта на своей странице в Facebook.

Данный марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут завтра, 22 декабря, с 17:30 до 18:30.

Трансляция мероприятия пройдет на странице министерства в социальной сети Facebook.

В соревновании примут участие:

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська.

"Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко", - добавили в пресс-центре.



Напомним, что "Страна" разобралась, почему в Украине и России снова спорят о главном блюде славянской кухни. Это произошло на фоне взрыва обсуждений, чей борщ - украинский или русский.



Также сообщалось, что приготовление борща официально станет культурным наследием Украины. Такое решение приняли на заседании Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Минкульте.