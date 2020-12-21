Украинские министры поучаствуют в онлайн-батле по приготовлению борща
В Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что среди членов украинского правительства проведут соревнование по приготовлению борща.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта на своей странице в Facebook.
Данный марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут завтра, 22 декабря, с 17:30 до 18:30.
Трансляция мероприятия пройдет на странице министерства в социальной сети Facebook.
В соревновании примут участие:
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр юстиции Денис Малюська.
"Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко", - добавили в пресс-центре.
Напомним, что "Страна" разобралась, почему в Украине и России снова спорят о главном блюде славянской кухни. Это произошло на фоне взрыва обсуждений, чей борщ - украинский или русский.
Также сообщалось, что приготовление борща официально станет культурным наследием Украины. Такое решение приняли на заседании Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Минкульте.