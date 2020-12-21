Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что лично несколько раз тестировал работу контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19, и однажды не смог дозвониться.

Об этом Степанов рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 декабря, видео опубликовано в Facebook.

"Иногда, если загружены линии, ты ждешь полторы-две минуты. Один раз не дождался и положил трубку. Но буквально через 15 минут мне перезвонили, что "вы обращались в контакт-центр, звонили". Звонил я не со своего номера телефона, а то сейчас появятся "эксперты", которые начнут это комментировать", – сказал Степанов.

Министр призвал всех украинцев, у которых есть вопросы, касающиеся коронавируса, пользоваться услугами контакт-центра и напомнил, что через него можно получить консультацию врача, а также вызвать мобильную бригаду. Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.

Степанов о контакт-центре - с 11:35

Напомним, контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19 начал свою работу 2 ноября.

Также мы писали о том, что услуга вызова мобильной бригады в нем действует с конца ноября.