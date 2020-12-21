Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает срочную регистрацию в стране вакцины от коронавируса.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает "УНИАН".

"Закон наш комитет разработал и президент уже подписал этот закон, разрешающий срочную регистрацию таких вакцин, которые прошли сертификацию в странах с жесткой регуляторной политикой", - сказал он.

Кроме того, рассказал Радуцкий, согласно формуле Всемирной организации здравоохранения, сейчас миру необходимо 3,5 млрд доз вакцины от коронавируса, которые нужно распределить по всему миру.

Напомним, США одобрили вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech еще 12 декабря.

Также мы писали о том, что Великобритания выдала лицензию на вакцину от коронавируса Pfizer 2 декабря и начала массовую вакцинацию.