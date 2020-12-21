В понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание, в котором рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.



Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале.

В частности, министры проголосовали за:

увольнение Юлии Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию);

увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки) и Романа Лещенко - с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК);

назначение Алексея Пинчука в и.о. Госгеокадастра, начальника Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра;

увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя главы Государственной экологической инспекции.



Напомним, что 18 декабря Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. Ее назначение поддержали 248 народных депутатов.



Также сообщалось, что Кабмин согласовал назначение нового председателя ГФС. Также правительство одобрило назначение Данилюка Илью Григорьевича членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.