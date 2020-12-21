В понедельник, 21 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый на прошлой неделе закон о госбюджете на 2021 год и передал документ на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусматривает, что в следующем году на развитие образования и науки будет выделено 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

На борьбу с пандемией в 2021 году планируют потратить 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн - закупка вакцин, 1 млрд грн - предотвращение распространения Covid-19 в школах. Предусмотрено также создание отдельного специального фонда для противодействия Covid-19.

Напомним, "Страна" писала о том, что в соответствии с проектом бюджета на кредиторов и силовиков Украина потратит больше, чем на учителей и врачей.

Также мы писали о главных вопросах в бюджету-2021: какие будут зарплаты, курс доллара и откуда возьмут деньги на вакцины.