Иран в ближайшие два дня намерен опубликовать технический отчет о крушении пассажирского самолета МАУ (Международные авиалинии Украины). Документ также будет передан украинской стороне к годовщине расследования.

Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на брифинге в понедельник, передает Iran International.

При этом представитель Ирана призвал к соблюдению дипломатичности министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, который высказал сомнения относительно официальной версии Тегерана, утверждающей, что причиной крушения стала "человеческая ошибка".

"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", - отметил Хатибзаде и добавил, что Канада "забрасывает камнями" Иран во время расследования.

"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", - добавил Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Также "Страна" сообщала, что виновникам крушения самолета МАУ под Тегераном, в котором погибли 176 человек, грозит всего три года тюрьмы. Иран расследует факт катастрофы по статье неумышленное убийство, санкция которой в местном законодательстве предусматривает максимум три года тюрьмы.