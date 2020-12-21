Милиция Беларуси, в соответствии с указом президента Александра Лукашенко, создала базу данных об участниках протестных акций, которые начались после окончания президентских выборов.

Об этом рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя, передает государственный телеканал "Беларусь 1".

Так, в базе собраны данные людей, которые были "задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий", начиная с девятого августа.

В то же время начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко рассказал, что соответствующее распоряжение было получено от президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Беларуси милиционеры создали базу протестующих. Смотреть с 1:15:47. Видео: YouTube/АТН: Новости Беларуси и мира

Напомним, вчера в Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который руководил Telegram-каналом "Каратели Молодечно". Он распространял данные силовиков.

Также "Страна" приводила слова главы КГБ Беларуси Иван Тертель о том, что в стране реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне". Также он вспомнил об убийствах активистов Тарайковского и Бондаренко и рассказал, к чему приведут протесты в стране.