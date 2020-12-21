В понедельник, 21 декабря, глава Интерпола Юрген Сток заявил, что возможен резкий рост преступности на фоне поставок вакцин от коронавирусной инфекции.



Об этом сообщает немецкая газета WirtschaftsWoche.



"С выпуском вакцин преступность резко возрастет", - сказал Сток изданию, отметив, что будут наблюдаться кражи, взломы складов и похищения партий вакцин.



К тому же, он не исключает рост коррупции в связи с тем, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. В частности, глава Интерпола рассказал, что возможна активизация радикальных противников вакцинации.



"В Германии намерены задействовать федеральную полицию для обеспечения транспортировки вакцин, которые будут храниться в секретных местах", - напомнили в издании.



Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил, когда в Украине ждут вакцину от коронавируса. Также он напомнил, что МОЗ уже разработал национальный план вакцинации.



"Страна" сообщала, что Евросоюз начнет массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря.





