Глава Интерпола прокомментировал поставки вакцин и высказал свои опасения. Фото: twitter.com/AFP

В понедельник, 21 декабря, глава Интерпола Юрген Сток заявил, что возможен резкий рост преступности на фоне поставок вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает немецкая газета WirtschaftsWoche.

"С выпуском вакцин преступность резко возрастет", - сказал Сток изданию, отметив, что будут наблюдаться кражи, взломы складов и похищения партий вакцин.

К тому же, он не исключает рост коррупции в связи с тем, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. В частности, глава Интерпола рассказал, что возможна активизация радикальных противников вакцинации.

"В Германии намерены задействовать федеральную полицию для обеспечения транспортировки вакцин, которые будут храниться в секретных местах", - напомнили в издании.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил, когда в Украине ждут вакцину от коронавируса. Также он напомнил, что МОЗ уже разработал национальный план вакцинации.

"Страна" сообщала, что Евросоюз начнет массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря



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