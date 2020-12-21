Оценивая уходящий год, украинцы в основном упоминают негативные события, чаще всего - это эпидемия коронавируса и война на Донбассе. При этом от 2021-го жители страны улучшений в социально-экономической ситуации не ожидают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Социологи 5-13 октября опросили 2 004 респондента, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Выяснилось, что "событием года" 43% опрошенных считают эпидемию Covid-19, и 99,4% указали, что оно негативное. 12% украинцев назвали негативным событием уходящего года войну на Донбассе, 5,6% - повышение цен на товары лекарства и рост тарифов.

При этом позитивным событием, по оценкам участников опроса, оказалось лишь строительство автодорог в рамках "Большого строительства". 11,3% респондентов считают это событием года, причем 93,0% указывают, что это позитивное событие, в то время как 4,8% считают строительство автодорог негативным событием.

Мировые события уходящего года в восприятии украинцев также в основном негативные из-за начала эпидемии в Китае, гражданских протестов в Беларуси, мирового экономического кризиса.

Также социологи выяснили, что ожидания украинцев от 2021 года преимущественно негативные. В разрезе социально-экономической ситуации только 15% респондентов считают, что гривня станет более стабильной, 25% ожидают роста благополучия.

Что касается борьбы с пандемией, то в этом мнения украинцев разделились. Согласно опросу, 45% украинцев считают, что эпидемия в следующем году прекратится, в то время как 46% так не думают.

28% убеждены, что восстановления мира на Донбассе в 2021 году не будет, что скорее всего не будет - 41% опрошенных.

Не верят украинцы и в преодоление коррупции в следующем году: 52% считают, что этого точно не случиться, и 33% думают, что этого не будет скорее всего.

При этом респонденты верят в кадровые изменения в органах власти в новом году: 25% опрошенных считают возможными досрочные выборы президента, 33% опрошенных допускают возможность досрочных выборов в Верховную Раду и 39% считают вероятным изменения правительства в следующем году.

Напомним, ранее социологи выяснили, что за год количество украинцев-пессимистов увеличилось с 17% до 61%.

Также мы писали о том, что украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".