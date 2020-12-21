На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов мира - Килауэа. Кратер Халемаумау поднял в воздух клубы дыма. Как сообщила Гавайская обсерватория вулканов, ситуация "быстро развивается", и призвала общины на вершине Килауэа и рифтовых зонах или вблизи них "быть готовыми".

Об этом пишет HawaiiNewsNow.

На опубликованных в сети фотографиях извержения видно ярко-оранжевое свечение с густым дымом, поднимающимся в небо. По данным местных властей, извержение началось около вечером в воскресенье, 20 декабря. Кроме того, Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на южном фланге острова Килауэа около 22:36 воскресенья, 20 декабря (в Украине около 10:36 понедельника). Эпицентр находился на глубине 3,4 мили.



Геологическая служба США также изменила цвет авиационного кода на "красный" - предупреждение для авиаторов, чтобы они избегали этой области.

Известно, что вулкан Килауэа периодически извергался с 1983 до 2018, но последние 2 года "молчал".

Ранее "Страна" писала о том, что в начале декабря на Сицилии проснулся один из самых высоких вулканов в Европе. А в ноябре в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло.