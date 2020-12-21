Из-за британского вируса-мутанта украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Лондон
В понедельник, 21 декабря, посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.
Об этом сообщает пресс-служба представительства на своей странице в Facebook.
В посольстве отметили, что начиная с 20 декабря в Британии введена 4-я категорию (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).
В связи с этим, украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженным коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте.
К тому же, получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне можно в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.
"По имеющейся в посольстве информации, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада", - добавили в пресс-центре.
В посольстве рекомендуют отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять рейс, а также служб аэропорта.
Напомним, что генетики Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов. "Страна" подробно рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе.
Также мы сообщали, какие страны первыми закрылись от Великобритании. Многие обсуждают или уже приняли решение о "немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки".