В понедельник, 21 декабря, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что излечился от коронавируса.

Об этом чиновник рассказал во время заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

"Получил отрицательный результат теста. Чувствую себя хорошо", - сказал он.

Труханов также пояснил, что отрицательный тест на covid-19 пришел ему еще в пятницу, 19 декабря.

Геннадий Труханов рассказал, что выздоровел от коронавируса. Смотреть с 00:21. Видео: YouTube/Одесский городской совет

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом. 9 декабря он сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, в связи с чем уходит на самоизоляцию.

Через два дня его госпитализировали в инфекционную больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Также "Страна" рассказывала, что 16 декбаря Труханова выписали из инфекционной больницы для дальнейшего амбулаторного лечения.