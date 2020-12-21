В России заявили об эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, который охватил Великобританию.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

"По нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в белке", - заявил Дмитриев.

Напомним, о новом штамме коронавируса стало известно недавно, он, по данным представителей Минздрава Великобритании, может быть на 70% более заразным. "Страна" подробно разбиралась, чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина.

Также мы писали о том, что правительство Британии созывает ЧК Cobra из-за мутировавшего вируса.