Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, который официально претендует на пост замглавы Минэнерго, показал в декларации за 2019 год миллионные доходы, элитное авто и сразу четыре квартиры.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАЗК.

Так, Витренко указал наличие четырех квартир общей площадью 351,7 кв. Их метраж каждой: 124, 58,5, 99,4 и 69,8. Все они находятся в Киеве.

Кроме того, экс-менеджер "Нафтогаза" указал в декларации два автомобиля: Volkswagen Golf 2008 года выпуска и Land Rover 2014 года выпуска. Обе машины записаны на его жену – Ирину Вилиановну Шафранову-Витренко.

По основному месту работы Витренко за прошлый год заработал 53,25 млн грн.

Или же 4,6 млн гривен в месяц (более 180 тысяч долларов в месяц).

Еще 2,23 млн гривен он получил как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев), стоимость которой составляет 7,1 млн гривен.

При этом, если верить декларации, у Витренко (который получал много лет огромную зарплату в НАК и грандиозные бонусы за победу в суде над "Газпромом") нет никаких сбережений - ни наличными, ни на счетах в банке.

Что очень удивительно. Непонятно, куда он эти деньги девает. Указанные в декларации активы в совокупности составляют несколько его ежемесячных зарплат.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики. Для его назначения не хватило 40 голосов.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что кандидатура Витренко может быть снова рассмотрена парламентом в январе 2021 года.

В пятницу, 18 декабря, стало известно, что Витренко может быть назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности.