В понедельник, 21 декабря, в Запорожском областном совете вспыхнул новый скандал. Экс-губернатор региона Виталий Боговин, который называет себя главой облсовета, на выходных завел в зал заседаний людей в камуфляже, чтобы они не позволяли депутатам заходить в зал.

Как стало известно "Стране", задача людей, которых привел Боговин, - физически препятствовать депутатам облсовета заходить в зал. Они закрылись изнутри и честно признались, что их впустил экс-губернатор.

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подали по этому факту заявление в полицию. Они указали, что в здании облсовета с выходных находилась группа неизвестных мужчин в спортивной и камуфляжной одежде, некоторые с предметами, похожими на оружие, количеством приблизительно 20 человек.

"От депутатов стало известно, что указанные лица были заведены в здание Запорожского облсовета Боговиным В., якобы записавшись к нему не прием... По остаткам еды на столах, пакетам и личным вещам на сидениях стало ясно, что они ночевали в сессионном зале", - сказано в заявлении партии.

Депутаты просят установить личности мужчин, которые находятся в зале облсовета, а также выяснить, есть ли у них оружие, а также прекратить препятствование их деятельности.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что происходит в Запорожском облсовете, где воцарилось двоевластие. Председателем областного совета в регионе называют себя и Виталий Боговин, который прошел в облсовет по списку партии "Слуга народа", и депутат облсовета Виталий Толочек - также списочник СН, со скандалом покинувший фракцию.

При этом большинство облсовета на данный момент против Боговина. То есть реально ситуацию среди депутатов контролирует Толочек.

Видимо поэтому экс-губернатор (которого поддерживает Киев) и пытается заблокировать работу совета.