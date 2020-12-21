После того, как Google показал топ вопросов украинцев в 2020 году, выяснилось, что в основном их интересовал коронавирус и карантин.

Это видно еще и по тому, что в интернете массово искали лайфхаки для профилактики ковида: как сшить маску и правильно носить ее, как приготовить антисептик. Те, кто не убереглись от ковида, гуглили, как лечиться и вернуть обоняние.

В десятку самых популярных покупок, на фоне респираторов и пульсоксиметров, прорвались только iPhone 12 и "картины по номерам". А в словарь вошло новое слово "локдаун".

Однако вечные вопросы тоже волновали украинцев, например, как выйти замуж или удалить страничку в Instagram. Занятно, что все это - исключительно на русском языке.

Проанализировали, каким был для украинцев 2020 год через призму Гугл и что их волновало в 2019 году, когда еще никто не знал, что как изменит жизнь коронавирус.

Какие лайфхаки искали украинцы

Поисковая активность украинцев во многом была связана с самой актуальной темой - коронавирусом. По мере развития событий менялась актуальность запросов.

"Как сшить маску". В феврале, когда "вирус из Уханя" набирал обороты, и украинцы бросились в аптеки за масками, выяснилось, что они подорожали в 20 раз. До пандемии простые медицинские маски можно было купить за 50-70 копеек за штуку, а в феврале они же продавались уже по 5-10 гривен. Стремительно подорожали и респираторы.

Кроме того, они вообще практически пропали из продажи. В апреле маски в Украину с помпой привезли из Китая на самом большом транспортном самолете "Мрия". А пока был дефицит украинцы массово гуглили, как пошить такие маски самим. Частные предприниматели быстро наладили пошив востребованного товара, а дизайнеры превратили маски в модный аксессуар.

Политолог Вадим Карасев и мэр Виталий Кличко в масках, фото: facebook.com

"Как сделать антисептик для рук". В дефиците в начале карантина оказался и антисептик. Этот стратегический товар, которым советовали обрабатывать руки для предотвращения заражения, быстро раскупили. В ответ украинцы начали искать рецепты антисептиков. Из этих рецептов в десятку популярных запросов вошли слова "глицерин" и "антисепттик".

"Как лечить коронавирус". С ростом числа заболевших стал расти запрос, как передается коронавирус, как его лечить. Минздрав утверждал и менял схему лечения по мере того, как выяснялась эффективность или неэффективность препаратов. Например, из протокола исключили "Лопинавир" и "Ритонавир". Также был пересмотрен протокол использования гидроксихлорохина.

Кроме того, если в самом начале пандемии в больницы забирали абсолютно всех заболевших, к концу года, когда ежедневно регистрируют более 10 тысяч новых случаев, в больницах мест хватает далеко не всем. Большинство же заболевших лечатся дома на самоизоляции.

В связи с этим появился спрос на пульсоксиметры. Это еще один популярный запрос в Гугл. А украинцы стали разбираться в сатурации, поскольку контролировать процент насыщения крови кислородом во время ковид, оказалось жизненно важным.

"Как вернуть обоняние". За год выяснилось, что Covid-19 по симптомам и течению оказался многоликим, но многие жаловались на утрату обоняния и вкуса во время болезни.

"Как выйти замуж". Коронавирус коронавирусом, но в Украине искали и не связанные с ним вещи, например, "как выйти замуж, как удалить аккаунт в инстаграм и "как сделать всё хорошо".

"Как умерла Свинка Пеппа". Неожиданно в сети поднялся ажиотаж по поводу известий о том, что умерла Свинка Пеппа - популярный персонаж мультфильмов. В действительности у официальных создателей популярного мультфильма таких мыслей не было.

Свинка Пеппа - жива

Шум наделали пару роликов в сети и рассказы блогеров, где они фантазируют на тему альтернативной истории, в которой родители решают применить эвтаназию для больной Пеппы.

Что касается покупок, то 8 из 10 самых популярных товаров были связаны с коронавирусом, его лечением и профилктикой: маски медицинские, пульсоксиметры, респираторы, антисептики, глицерин, парацетамол, кварцевые лампы, кислородные концентраторы.

Единственные два пункта напрямую не связанные с коронавирусом - iPhone 12 и "картина по номерам", хотя не исключено, что интерес к последним вырос за время жесткого локдауна и самоизоляции.

Десятка самых популярных покупок в 2020 году

Что покупали в 2020 году

Украинские запросы, которые в 2019 году вышли в топ Google, были более разнообразными и не связанными с болезнями.

Их интересовали технические подробности работы Инстаграм и как перевести деньги с телефона на телефон. В докарантинные времена массово гуглили, как есть авокадо, как ухаживать за орхидеями и сделать слайм без клея.

Слайм - популярная забава для детей

Десятка самых популярных запросов "Как?" в 2019 году:

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Деньги же в основном тратили на авиа и железнодорожные билеты, билеты на футбол и гаджеты.

Десятка самых популярных покупок в 2019 году:

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер.

Запросы на русском

Как свидетельствует отчет Google, самые топовые запросы от украинцев были на русском языке. Пользователи массово интересовались не "що таке", а "что такое", не "як", а "как". В десятке главных запросов года также ни одного на украинском языке:

Топ-10 запросов в Гугл-2020

На украинском искали только оригинальные названия украинских фильмов, сериалов и тв-шоу. Один фильм - "Скажене весілля 2", один сериал - "Спіймати Кайдаша". А вот среди тв-шоу в десятке пять отечественных: "Танці з зірками", "Супер топ-модель по-українськи", "Голос країни 2020", "Від пацанки до панянки", "Наречена для тата".

Ранее аналогичный отчет за год сделали в Yotube. Выяснилось, что в уходящем 2020 году украинцы слушали в основном российских исполнителей в YouTube. А если и украинских - то русскоязычных. В топ-10 клипов в трендах попали только две видеоработы украинских артистов - это группа Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой. Все остальное - это российские исполнители, а также премьерные видеоклипы российских блогеров.

Что касается персон года, то если в 2019 году среди первой десятки были семь украинцев, в 2020 году в ТОП-10 персон по запросам украинцев в Google попал только умерший мэр Харькова Геннадий Кернес.

Учитывая, что поисковиком пользуются чаще люди более молодого возраста, то очевидно, что этот огромный пласт населения не просто русскоязычный, а считает этот язык родным. Что лишний раз ставит вопросы к проводящейся в стране политике украинизации - которую с оглядкой на результаты Google можно смело называть насильственной.