В Кировоградской области сотрудники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) перекрыли дороги, требуя погасить задолженность по заработной плате и вывести предприятие из простоя.

Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец у себя в Facebook.

"Началась бессрочная акция протеста трудовых коллективов шахт "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП "ВостГОК") с требованиями погасить 83 млн грн зарплатной задолженности и вывести предприятие из режима простоя - работники госпредприятия перекрывают трассы в Кировоградской области", - сказал он.

Напомним, подобная ситуация для Кировоградской области не нова. Здесь сотрудники шахт Кировоградской области "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская", на которых добывают урановую руду, перекрывали три трассы еще 16 декабря.

Ранее "Страна" анонсировала эту акцию протеста горняков Кировоградщины.