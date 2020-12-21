Бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко, голосование по назначению которого на должность первого вице-премьера и министра энергетики провалила Рада, как и писала еще в пятницу "Страна", могут назначить на должность и.о. министра энергетики.

Сегодня, 21 декабря появилось официальное подтверждение этой информации. Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. В реестре НАПК она была зарегистрирована в понедельник утром.

В документе указано, что в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Напомним, 17 декабря Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики. Для его назначения не хватило 40 голосов.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что кандидатура Витренко может быть снова рассмотрена парламентом в январе 2021 года.