Сегодня, 21 декабря, российский медцентр Гамалея и фармкомпания AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве в деле производства вакцины от коронавируса Covid-19. Это первое в мире соглашение производителей вакцин о совместной работе.

О соглашении сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

На связь с компаниями после подписания вышел президент России Владимир Путин. "Вы показываете пример лидерства в объединении усилий, приближая победу в борьбе с коронавирусом", - сказал он.





Напомним, ранее "Страна" в материале "Испытанные на мышах с летальными исходами" рассказывала какие вакцины от коронавируса поступят в Украину первыми.

Также мыв сообщали, что по данным на 21 декабря в четырех регионах Украины за сутки выявили больше полутысячи новых случаев коронавируса.