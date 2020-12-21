В понедельник, 21 декабря, в ВОЗ заявили, что рекомендуют странам тщательно анализировать риск завоза нового штамма коронавируса выявленного в Британии.



Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24".



Во Всемирной организации считают, что на основании анализа соответствующих данных каждому государству стоит самостоятельно принимать решение о прекращении или продолжении авиасообщения.



Напомним, что генетики Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов. "Страна" подробно рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе.



В самой же Великобритании объявили тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса.

Здесь уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня. Таким образом отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят как можно больше времени проводить дома. В стране закрываются все магазины, кроме продовольственных и аптек.