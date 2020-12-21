Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции предлагают отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

Соответствующий законопроект они внесли в Раду - поскольку с 16 января начинается украинизация сферы услуг. Штрафы же вводятся с 2022 года.

Это краеугольный момент закона о тотальной украинизации, который приняли весной 2019 года - без штрафов нет резона его исполнять.

Карточка законопроекта об отмене штрафов уже есть на сайте Рады, но текст документа пока отсутствует. В соавторах значатся нардепы Дубинский, Гетманцев, Аллахвердиева, Качура и другие. Всего 28 подписантов.

"С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на гос языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал Бужанский в Фейсбуке.

Как пояснил "Стране" нардеп, авторы проекта предложили отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

"Нет другого пути, которым можно было бы это исправить, я не смогу удалить статью из закона о языке. Пытаюсь удалить наказание", - сказал Бужанский.

Номер регистрации законопроекта 4528. Главным по рассмотрению этого документа определен Комитет Рады по вопросам гуманитарной политики, который возглавляет Никита Потураев.

"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей... К украинскому языку этот законопроект не имеет никакого отношения, он совсем о других вещах", - написал Максим Бужанский.

Напомним, "Страна" писала о том, какие сферы украинизируют уже через месяц и будут ли штрафовать за русский язык.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен назвал суммы штрафов за нарушение языкового закона. Это от 5 100 до 6 800 грн.