В понедельник, 21 декабря, корпорация Google выпустила в сеть специальный дудл, посвященный зимнему солнцестоянию.

Об этом свидетельствует информация на стартовой странице поисковика.

Напомним, что сегодня будет самый короткий день в году. Примерно таким же световой день будет еще два дня, а затем Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, в результате чего день световой день начнет увеличиваться.

Кроме того, сегодня произойдет интересное астрономическое явление: Юпитер и Сатурн сблизятся на максимальное расстояние, из-за чего возникнет иллюзия двойной планеты. Такое явление могло наблюдаться в древности, и в частности, некоторые ученые считают, что его приняли за Вифлеемскую звезду.

Напомним, в работе популярных сервисов Google и в электронной почте Gmail произошел масштабный сбой. Это случилось в понедельник, 14 декабря, около 13:30. Подробнее о сбое читайте в материале "Страны".

Позже в компании рассказали, что послужило причиной сбоя работы.