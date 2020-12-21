В понедельник, 21 декабря, на Донбассе вблизи Горловки ранили двух украинских военных во время обстрела со стороны противника.



Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.

"Сегодня 21 декабря около 08:00 утра в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ", - заявили в ТКГ.



Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - рассказали в пресс-службе.







Напомним, что ранее на Донбассе снайпер ранил украинского военного. Украинскому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в лечебное учреждение.



Также "Страна" сообщала, что за сутки 18 декабря на Донбассе режим тишины был нарушен 234 раза. 162 нарушения произошли в 100 км к югу от Донецка.