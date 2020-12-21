В понедельник, 21 декабря, в России скончался писатель и драматург Александр Курляндский, который является одним из создателей культового мультсериала "Ну, погоди".

Об этом со ссылкой на близких Курляндского сообщает "Эхо Москвы".

Александру Курляндскому было 82 года. Причины его смерти не уточняются.

Курляндский также работал над созданием мультсериалов "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". О главных персонажах последнего - попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе - он написал три повести: "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!" и "Прелестно!".

Напомним, 12 декабря в России умер великий актер Валентин Гафт. "Страна" писала о том, чем он запомнился и что говорил об Украине.

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