В России снесут неудачный памятник Аленушке. Фото: moe-online.ru

В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сносе памятника Аленушке - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Об этом говорится в Telegram-канале Life Shot.

"Уже ставший знаменитым памятник Аленушке в Воронежской области снесут. Такое решение приняла администрация после жалоб местных жителей",  - рассказали журналисты.

В России снесут памятник Аленушки. Скриншот: Telegram/Life Shot

В то же время чиновники заявили, что окончательное решение о судьбе памятника будет принимать инициативная группа, которая собственно и устанавливала неоднозначный монумент.

В Нововоронеже снесут памятник Аленушке. Скриншот: Telegram/Life Shot

Напомним, что открытый памятник буквально ужаснул местных жителей и вызвал бурную реакцию в сети. 

Монумент был установлен к 250-летию села. Памятник высотой в два метра сделан из металлоконструкций с элементами "художественной" ковки.

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