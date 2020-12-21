В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сносе памятника Аленушке - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Об этом говорится в Telegram-канале Life Shot.

"Уже ставший знаменитым памятник Аленушке в Воронежской области снесут. Такое решение приняла администрация после жалоб местных жителей", - рассказали журналисты.

В то же время чиновники заявили, что окончательное решение о судьбе памятника будет принимать инициативная группа, которая собственно и устанавливала неоднозначный монумент.

Напомним, что открытый памятник буквально ужаснул местных жителей и вызвал бурную реакцию в сети.

Монумент был установлен к 250-летию села. Памятник высотой в два метра сделан из металлоконструкций с элементами "художественной" ковки.