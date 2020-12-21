Уже на этой неделе в Украину поставят 1,5 миллиона тестов на антиген к Covid-19, их распространят среди семейных врачей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Мы только начали это тестирование. 23 декабря ГП "Медицинские закупки" ожидает поставку 1,5 млн данных тестов. Эти тесты сразу будут распределены среди семейных врачей. Мы изменили алгоритмы по тестированию, мы расширяем перечень людей, которые могут тестироваться, поскольку много есть сообщений в прессе, в социальных сетях, что у нас уменьшение количества заболевших лиц связано якобы с уменьшением количества тестирований", - сказал Степанов.

По данным министра, экспресс-тесты на антиген к Covid-19 стали делать с 11 декабря. За прошлую неделю сделали 6 355 таких исследований, положительный результат показали 1 063 теста. Помимо этого, за минувшую неделю провели 250 417 тестирований методом ПЦР.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется аномальное падение новых зараженных Covid-19. За минувшие сутки выявили 6 545 случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что в киевских частных лабораториях исчезли очереди на ПЦР-тесты.