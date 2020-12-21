В Германии пассажиров, которые прибыли в страну рейсами из Великобритании, отказываются выпускать из аэропортов.

Об этом рассказывает Bild.

Так, группа из 63 человек оказалась "заблокирована" в аэропорту в Ганновере, где была вынуждена провести всю ночь. Они ждут результатов тестов на коронавирус. Специально для них в терминале разместили раскладные кровати.

Среди заблокированных есть не только британцы, но и граждане Германии. Одна из пассажирок даже разместила в социальной сети видео, в котором просила помочь ей выбраться из аэропорта.

В Германии прибывших из Великобритании силой держат в аэропорту. Фото: bild.de

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Ранее мы писали о том, какие страны первыми закрылись от Великобритании.