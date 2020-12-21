В понедельник, 21 декабря, состоится внеочередное заседание комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на котором будет решаться вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины от BioNTech и Pfizer.

Об этом пишет "Интерфакс".

Эксперты европейского агентства лекарственных средств в последние недели интенсивно работали над оценкой данных, представленных BioNTech и Pfizer в контексте заявки на получение разрешения на использование.

"Степень прогресса зависит от надежной и полной оценки качества, безопасности и эффективности и определяется наличием дополнительной информации от компании для ответов на вопросы, заданных в ходе оценки", - сообщили в EMA.

После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.

EMA также сообщило, что европейские эксперты и Европейская комиссия работают над первым регистрационным удостоверением для вакцины против Covid-19 со всеми гарантиями, контролем и обязательствами в соответствии с требованиями условного разрешения на продажу.

Напомним, США одобрили вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech еще 12 декабря.

Также мы писали о том, что Великобритания выдала лицензию на вакцину от коронавируса Pfizer 2 декабря и начала массовую вакцинацию.