Правительство Украины рассматривает возможность в ближайшее время закрыть авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там коронавируса-мутанта.

Об этом "Стране" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет ещё раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", - сказал он.

По словам Подоляка, сейчас проходят экстренные консультации в рамках Кабинета министров по этому поводу. В правительстве уже готовятся к закрытию авиасообщения с Британией.

"Министр здравоохранения Степанов актуализировал информацию и предложил обдумать возможность ограничения полетов. Министру инфраструктуры Владиславу Криклию предложено в максимально короткие сроки дать математику - что и как у нас в аэропортах. Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность. И это уже делают наши европейские партнеры", - рассказал он.

Напомним, что новый штамм Covid-19, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии.

В связи с этим, многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством. А в самой Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса. Так, с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.