В конце декабря в Китае выбрали иероглифы 2020 года. Это знаки народ (民) и эпидемия (疫).

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, иероглифами 2020 года стали народ (民 / минь) из-за единения нации перед лицом коронавируса и эпидемия (疫 / и).

Напомним, словом 2020 года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал "локдаун" (lockdown), частотность употребления которого в условиях пандемии за год возросла в 62,5 раз.

Также мы писали о том, что составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 года существительное Pandemic (пандемия).

Кроме того, сообщалось, что Оксфордский словарь в 2020-м впервые не смог назвать одного слово года.