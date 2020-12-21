В понедельник, 21 декабря, состоится экстренное заседание чрезвычайного комитета правительства Великобритании Cobra, на котором будет обсуждаться решение ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством на фоне распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Председательствовать на заседании будет британский премьер-министр Борис Джонсон.

Напомним, что полеты в Великобританию уже отменили Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Между тем, в воскресенье, 20 декабря, в Великобритании зафиксировали 35 928 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем неделю назад.

По данным министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, новый штамм вируса может быть на 70% более заразным, и ситуация с его распространением "выходит из-под контроля". Однако нет каких-либо доказательств того, что он более смертоносный, либо будет по-другому реагировать на вакцины.

Напомним, что 21 декабря представители правительств стран-членов Европейского союза также должны также встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить скоординированный ответ на вспышку в Британии.

"Страна" писала о том, чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина.